Патриарх Кирилл совершил литургию в храме на Поклонной горе

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье, в день памяти великомученика Георгия Победоносца, совершил Божественную литургию в Георгиевском храме на Поклонной горе в Москве.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в день памяти о святом великомученике Георгии Победоносце, передает "ТВ Центр".

Он считается главным покровителем воинов и одним из самых почитаемых в православии святых. Служба прошла в Георгиевском храме на Поклонной горе. Этот архитектурный памятник построен в честь победы в Великой Отечественной войне. Патриарх также встретится с участниками парада кадетов, который сегодня пройдет на территории мемориального комплекса.