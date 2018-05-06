Трампу заранее отказали в приглашении на похороны Маккейна

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Родственники сенатора Джона Маккейна решили не звать действующего президента США Дональда Трампа на его похороны. В то же время они приглашают на церемонию вице-президента Майка Пенса. 81-летний Маккейн борется с опухолью мозга.

Родственники американского сенатора Джона Маккейна, который болен раком мозга, не хотят видеть президента США Дональда Трампа на похоронах политика, пишет газета The New York Times.

По данным издания, родственники Маккейна хотели бы видеть на его похоронах вице-президента США Майка Пенса, а не американского президента. Данное решение объясняется плохими отношениями между главой Белого дома и сенатором.

В 2017 году Маккейну был поставлен диагноз "глиобластома". Ранее он признался, что не будет переизбираться на новый срок из-за болезни.

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