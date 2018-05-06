ВВС Ирака нанесли удар по террористам ИГ в Сирии

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Военно-воздушные силы Ирака нанесли авиаудар в Сирии по позиции командования запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство". Операция прошла на юге Эд-Дашиша (провинция Эль-Хасака). Эта территория находится под контролем Сирийских демократических сил, которых поддерживают США.

Военно-воздушные силы Ирака нанесли удар по позициям боевиков запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Ирака.



Иракские самолеты нанесли удары по командным пунктам боевиков на территории Сирии. Операция прошла на юге Эд-Дашиша (провинция Эль-Хасака). Эта территория находится под контролем Сирийских демократических сил, которых поддерживают США.



3 мая ударная группировка ВМС США во главе с авианосцем "Гарри Трумэн" провела авиаудары в рамках поддержки операции "Непоколебимая решимость".

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