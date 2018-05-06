Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре

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Гроза и сильный ветер ожидаются в ближайшие часы в Москве, сообщили в МЧС. Жителям столицы рекомендовали обходить шаткие строения, парковать машины в гараже, а также напомнили, что во время непогоды не следует прятаться под деревьями.

В МЧС предупредили москвичей об ожидаемой грозе и сильных порывах ветра. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и не искать укрытия под деревьями.

"В ближайшие 1-3 часа с сохранением до вечера 6 мая в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, усиление ветра при грозе с порывами 13-18 метров в секунду", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Автомобилистам рекомендуют припарковать транспорт на время грозы вдали от деревьев и укрепленных конструкций.

В большинстве районов Подмосковья также ожидается дождь, гроза, усиление ветра с порывами 13-18 метров в секунду.