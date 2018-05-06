12:50, 06 мая 2018

Илон Маск откроет кондитерскую фабрику

Теги:  В мире  сша  бизнес

Глава компаний SpaceX и Tesla Motors Илон Маск намерен открыть кондитерскую фабрику. Своими планами он поделился в Twitter. Он указал, что это "супер-супер серьезно". Ранее предприниматель пообещал выпустить огнеметы.

Предприниматель Илон Маск - глава компаний SpaceX и Tesla Motors – решил стать кондитером. В своем Twitter он поделился планами открыть фабрику по производству конфет.

"Я намерен открыть кондитерскую фабрику, и это будет потрясающе. Я супер-супер серьезно!" - написал Маск в соцсети.

Ранее он пообещал выпустить огнеметы. Их производством займется Boring Company.

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