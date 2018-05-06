Илон Маск откроет кондитерскую фабрику

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Глава компаний SpaceX и Tesla Motors Илон Маск намерен открыть кондитерскую фабрику. Своими планами он поделился в Twitter. Он указал, что это "супер-супер серьезно". Ранее предприниматель пообещал выпустить огнеметы.