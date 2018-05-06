Нетаньяху назвал важными предстоящие переговоры с Путиным

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал его предстоящую встречу с президентом России Владимиром Путиным особенно важной в связи с попытками Ирана закрепиться в Сирии. Нетаньяху посетит Москву 9 мая с рабочим визитом и посетит Парад Победы.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал предстоящие 9 мая переговоры с президентом России Владимиром Путиным особенно важными, передает ТАСС.

"Встречи с президентом России всегда важны для безопасности Израиля и координации между израильской и российской армиями. Но предстоящие на следующей неделе переговоры особенно важны в свете растущих усилий Ирана по созданию военных баз в Сирии, направленных против Израиля", - заявил премьер Израиля.

По его словам, Израиль не хочет эскалации, но готов к любому развитию событий и полон решимости остановить иранскую агрессию.

Нетаньяху 9 мая посетит Москву с рабочим визитом. Он приглашен на Парад Победы.

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