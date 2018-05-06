Собянин принял участие в параде московского кадетского движения
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Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в параде московского кадетского движения, посвященного 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Он поздравил участников с наступающим Днем Победы, пожелал здоровья ветеранам и вручил благодарственные письма победителям конкурса "Лучший кадетский класс".
В Москве отмечают День городского герба и флага. На Поклонной горе состоялся традиционный парад московского кадетского движения. Он также посвящен 73-й годовщине Великой Победы, передает "ТВ Центр".
В торжественном строю прошли более двух с половиной тысяч учащихся кадетских классов и школ-интернатов. Они исполнили песни военных лет. И в этом году впервые пронесли копию Знамени Победы, которую им передали ветераны Великой Отечественной. Участники войны были и среди почетных гостей праздника. Также в мероприятии приняли участие Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города поздравил всех присутствующих и вручил грамоты лучшим ученикам.
"Поздравляю с Днем герба и флага Москвы! Поздравляю с наступающим Днем Победы! Символы Москвы напоминают нам о героической истории города, о том, как важно сберегать нравственные ценности, быть стойкими в защите веры и правды! Здесь, на Поклонной горе, собрались люди разных поколений, которых объединяет любовь к отчизне и её столице", - сказал Собянин.
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