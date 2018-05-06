Круиз из Сочи в Крым отменили во второй раз из-за пожара

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Рейс круизного теплохода "Князь Владимир" по маршруту Сочи - Новороссийск - Ялта - Севастополь отменен во второй раз. В полночь на 6 мая на судне произошел пожар. Рейс отложен на неопределенный срок.

Рейс из Сочи в Крым круизного лайнера "Князь Владимир", запланированный на 6 мая, отменили из-за пожара, передает "Интерфакс".

"Рейс отложен на неопределенный срок", - подчеркнул представитель компании "Черноморские круизы".

В полночь на 6 мая на судне произошел пожар. "Масло попало на двигатель, и он загорелся. Это произошло из-за обрыва масляной трубы. Были эвакуированы 243 сотрудника круизного рейса", - сказал начальник Сочинского гарнизона пожарной охраны МЧС Алексей Колодко.

Первый рейс лайнера "Князь Владимир" в 2018 году переносят во второй раз. Изначально судно должно было отправиться в плаванье 29 апреля, однако отплытие отложили на 6 мая по техническим причинам.