В Харькове радикалы сбросили с постамента бюст Жукова

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В Харькове в ночь с 5 на 6 мая неизвестные сбросили с постамента бюст маршала СССР Георгия Жукова. В настоящий момент памятник восстановили, место происшествия на проспекте Петра Григоренко охраняют сотрудники полиции.

В Харькове на проспекте Петра Григоренко неизвестные снесли бюст маршала СССР Георгия Жукова. Это произошло в ночь на воскресенье, передает "Интерфакс".

"Сегодня ночью "доморощенные декоммунизаторы" попытались разрушить бюст Жукова", - сообщил мэр города Геннадий Кернес. По его информации, памятник уже восстановили.

Он заявил, что потребует от полиции взять под охрану все памятники и братские могилы тех, кто боролся с фашизмом.

С 2015 года на территории Украины действует закон о декоммунизации. В рамках этой законодательной нормы были переименованы сотни населенных пунктов и демонтированы тысячи памятников.

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