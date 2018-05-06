Саакашвили пообещал завершить "феодальное правление" в Тбилиси
Теги: В мире грузия саакашвили
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал видеообращение к грузинским гражданам, в котором пообещал вернуться на родину и покончить "с феодальным правлением" в Тбилиси. В отношении Саакашвили в Грузии возбуждено несколько уголовных дел.
Михаил Саакашвили опубликовал в Facebook видеообращение, в котором пообещал гражданам Грузии завершить "феодальное правление" в Тбилиси.
"Мы завершим феодальное правление в Тбилиси также, как завершили в Аджарии. Мы вернем Грузию на путь развития, мы поставим точку на правлении ростовщичества, мы выведем людей из нужды, мы также вернем темпы развитию туризма", - заверил политик.
Видео записано по случаю 14-й годовщины со дня свержения в Аджарской автономной республике режима Аслана Абашидзе. На записи Саакашвили стоит на фоне канала в Амстердаме, держа перед собой велосипед.
"Конечно, я был бы рад поздравить вас, аджарцы, и всех граждан Грузии, не с улиц Амстердама, а прямо в Батуми, где я был бы на этом велосипеде, но ничего, это время еще настанет", - заявил политик.
Читайте также:
Саакашвили заявил о намерении вернуться в Грузию
Саакашвили заявил о скором возвращении на Украину
Саакашвили намерен вернуться к власти в Грузии
Саакашвили запретили въезд на Украину на три года
Саакашвили провел в Мюнхене под носом у Порошенко несколько тайных встреч