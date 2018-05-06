Париж намерен развивать стратегический диалог с Москвой

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Президент Франции Эммануэль Макрон заинтересован в развитии "исторического и стратегического диалога" с президентом России Владимиром Путиным. При этом он предупредил, что с его стороны не следует ожидать проявлений наивности.

Париж выступает за стратегический диалог с Россией. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью воскресной газете Le Journal du Dimanche.

"Я хочу наладить стратегический и исторический диалог с Владимиром Путиным. Я хочу, чтобы Россия пришла в Европу. Не следует давать России замыкаться в себе", - сказал он, отметив, что необходимо стремиться к конструктивным отношениям с Кремлем, "не проявляя при этом наивности".

"На мой взгляд, Россия - это часть Европы, несмотря на то, что Россия почти никогда не жила в условиях такой демократии, которая есть у нас", - цитирует "Интерфакс" Макрона.

"На нашей территории интенсивность российской пропаганды снизилась. Наш искренний диалог по поводу Сирии позволил передавать послания сирийскому режиму", - констатировал он.

30 апреля Макрон в телефонном разговоре с Путиным выразил надежду, что Россия сыграет конструктивную роль по ряду вопросов на Ближнем Востоке. После этого он написал твит на русском языке.

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