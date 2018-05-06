Путин снял взыскание с главы Минтранса из-за ситуации с "ВИМ-Авиа"
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Президент России Владимир Путин снял дисциплинарное взыскание с министра транспорта Максима Соколова, наложенное на него из-за ситуации вокруг "ВИМ-Авиа". Решение было принято после предложения со стороны председателя правительства Дмитрия Медведева.
Владимир Путин снял дисциплинарное взыскание с министра транспорта Максима Соколова. Указ президента размещен на портале правовой информации. Решение было принято после предложения со стороны председателя правительства Дмитрия Медведева.
В сентябре 2017 года Путин объявил неполное служебное соответствие министру транспорта Соколову из-за ситуации с авиакомпанией "ВИМ-Авиа". Курирующего транспорт вице-премьера Аркадия Дворковича президент тогда упрекнул в том, что он уделяет недостаточно внимание этой отрасти.
"ВИМ-Авиа" в сентябре 2017 года заявила о прекращении чартерных программ. Причиной стали нехватка оборотных средств и долги перед контрагентами. Этому предшествовала серия задержек рейсов из российских и зарубежных аэропортов, затронувшая тысячи пассажиров.
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