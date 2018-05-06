Сборная России разгромила команду Австрии на ЧМ по хоккею

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Сборная России по хоккею нанесла поражение национальной команде Австрии в матче второго тура группового этапа ЧМ. Результат встречи - 7:0 (3:0, 3:0, 1:0) в пользу россиян. В первом матче на турнире сборная России обыграла команду Франции.

Хоккеисты сборной России со счетом 7:0 разгромили команду Австрии во втором матче на предварительном этапе чемпионата мира, который проходит в Дании, передает ТАСС.

Шайбы забросили Михаил Григоренко (дважды), Артем Анисимов, Александр Барабанов, Кирилл Капризов, Максим Мамин и Илья Михеев.

В первом матче на турнире сборная России обыграла команду Франции со счетом 7:0. Россияне занимают первое место в турнирной таблице группы A, набрав шесть очков.

На групповом этапе россияне также сыграют со сборными Белоруссии (7 мая), Чехии (10 мая), Швейцарии (12 мая), Словакии (14 мая) и Швеции (15 мая). Лучшие четыре сборные выйдут в четвертьфинал турнира.

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