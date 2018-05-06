Песков рассказал, как пройдет инаугурация Путина

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Церемония вступления в должность президента России Владимира Путина состоится в понедельник, 7 мая, в 12:00. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, инаугурация пройдет по уже устоявшемуся, традиционному сценарию.

Церемония вступления Владимира Путина в должность президента России пройдет по традиционному сценарию. Об основных пунктах инаугурации в беседе с ТАСС рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Церемония начнется 7 мая в полдень. "С началом церемонии президент отправится из рабочего кабинета (в Первом корпусе Кремля) в Большой Кремлевский дворец", - сказал Песков.

После прибытия в БКД избранный глава государства пройдет по анфиладе залов через Георгиевский и Александровский в Андреевский, где примет присягу.

"После этого президент выйдет через Красное крыльцо БКД на Соборную площадь, где состоится смотр парада Кремлевского полка", - продолжил пресс-секретарь. Затем в Благовещенском соборе Кремля по традиции пройдет краткое богослужение.

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