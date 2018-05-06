Сулейман Керимов попал в больницу из-за проблем с сердцем

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Сенатора Сулеймана Керимова накануне доставили в госпиталь Вишневского с диагнозом "сложное нарушение ритма сердца". Ему восстановили синусовый ритм в реанимации, все показатели сейчас в норме. В ближайшее время Керимова, который приехал в Москву с разрешения французского суда, выпишут под наблюдение врача.

Сулейман Керимов был госпитализирован из-за проблем с сердцем, передает "Интерфакс". В настоящий момент все показатели сенатора в норме, его выпишут в ближайшее время под наблюдение врача.

"Вчера доставили около 21:00 с нарушениями ритма сердца, фибрилляцией предсердий, неустойчивой гемодинамикой", - рассказал начальник кардиохирургического центра госпиталя имени Вишневского Александр Лищук.

По его словам, в реанимации Керимову был восстановлен синусовый ритм, его уже выписывают под наблюдение врача. "Он предупрежден, что это может опять случиться, в частности, из-за стресса", - отметил Лищук.

Керимов был задержан во Франции в ноябре 2017 года по обвинению в отмывании денег и уклонению от уплаты налогов. Судебные власти Франции согласились оставить сенатора на свободе в обмен на залог. Керимов периодически приезжает в Россию с разрешения французского суда.

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