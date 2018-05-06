Украине запретили использовать комплексы Javelin в Донбассе

Теги: сша Украина донбасс

Украинские военные не могут использовать американские ПТРК Javelin на линии соприкосновения в Донбассе, заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука. Это ограничение могут отменить в любой момент, отметил он.

США запретили Украине использовать американские противотанковые комплексы Javelin в Донбассе. Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

"Есть на сегодняшний день определенные ограничения, которые приняты в отношении Украины. Условие - не использовать эти комплексы непосредственно на линии соприкосновения", - сказал он. По его словам, это ограничение могут снять.

Ранее Госдеп США одобрил продажу Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму 47 миллионов долларов. 30 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что вооружение было доставлено на Украину. Россия неоднократно предостерегала от поставок вооружений Киеву, опасаясь эскалации конфликта в Донбассе.

Читайте также:

В ДНР назвали обстрел пункта пропуска "Гнутово" провокацией Киева

СК возбудил еще два дела по факту обстрелов ВСУ в Донбассе

В ЛНР предотвратили диверсию

Порошенко объявил о завершении режима АТО в Донбассе