В Ливане проходят первые за девять лет парламентские выборы

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Голосование на выборах в однопалатный парламент проходит в воскресенье в Ливанской Республике. Главными претендентами на победу являются поддерживаемая западными странами коалиция во главе с премьер-министром Ливана Саадом Харири, а также проиранская группировка "Хезболла".

В Ливане проходят парламентские выборы. В списки для голосования внесено 3,6 миллиона граждан старше 21 года.

За 128 депутатских мест поведут борьбу 976 кандидатов, в том числе рекордное количество женщин - 111. Как передает "Интерфакс", для обеспечения безопасности в ходе выборов по всей стране задействованы тысячи военнослужащих и сотрудников полиции.

Президент Ливана Мишель Аун ранее призвал граждан республики "не уклоняться от участия во всеобщих выборах и использовать свое право свободного волеизъявления".