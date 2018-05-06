МИД Литвы возмутило платье Adidas с советской символикой

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В МИД Литвы заявили, что компания Adidas болеет "имперской ностальгией". Так ведомство отреагировало на новое платье спортивного бренда, которое было выполнено в красном цвете и с символикой СССР.

МИД Литвы возмутила советская символика на новой одежде от Adidas. Речь идет о красном платье с надписью USSR.

"Все еще есть те, кто болен "имперской ностальгией". Немного неожиданно от Adidas", - говорится в официальном Twitter-аккаунте литовского министерства.

Being sick with "imperial nostalgia" - it still occurs. A bit surprising from the famous @adidas, though. https://t.co/fRjAQCH525 pic.twitter.com/kgdGobszTS — LT MFA STRATCOM (@LT_MFA_Stratcom) May 5, 2018

В 2008 году Литва приняла закон, который, в частности, предусматривает запрет на использование, демонстрацию и распространение советской символики.

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