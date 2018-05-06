МИД Литвы возмутило платье Adidas с советской символикой
В МИД Литвы заявили, что компания Adidas болеет "имперской ностальгией". Так ведомство отреагировало на новое платье спортивного бренда, которое было выполнено в красном цвете и с символикой СССР.
МИД Литвы возмутила советская символика на новой одежде от Adidas. Речь идет о красном платье с надписью USSR.
"Все еще есть те, кто болен "имперской ностальгией". Немного неожиданно от Adidas", - говорится в официальном Twitter-аккаунте литовского министерства.
В 2008 году Литва приняла закон, который, в частности, предусматривает запрет на использование, демонстрацию и распространение советской символики.
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