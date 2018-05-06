МИД России: выход США из сделки по Ирану угрожает международному праву

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Мария Захарова назвала заявления США о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе угрозой международным правовым основам. Представитель МИД России отметила, что "никакой добавочной стоимости" к миру и безопасности это не прибавит.

Возможное расторжение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в одностороннем порядке, о котором заявляют США, является угрозой для международного права. Об этом в интервью иранскому агентству IRNA заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Одностороннее заявление относительно того, что эта сделка может быть расторгнута в том виде, как мы слышим от американцев - это, конечно, в первую очередь, угроза международным правовым основам современного мира. Никакой добавочной стоимости к международному миру и безопасности это не прибавит", - цитирует РИА Новости Захарову.

СВПД – это не просто сделка между станами, а обязательный для исполнения документ, который прошел одобрение СБ ООН, напомнила она.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома.

Дональд Трамп ранее неоднократно называл ядерную сделку с Ираном "плохой". Он настаивает на пересмотре соглашения под угрозой выхода США из него. Ожидается, что до 12 мая Трамп объявит, намерен ли он выйти из соглашения по иранскому атому.

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