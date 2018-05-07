Путин назвал главную задачу будущего правительства

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Итоги работы правительства за прошедшие шесть лет и ключевые задачи на будущее - об этом шла речь в Кремле, где Владимир Путин встретился с кабинетом министров. 7 мая в полдень состоится инаугурация президента, и, согласно Конституции, сразу после вступления главы государства в должность, правительство уходит в отставку в полном составе.

Владимир Путин поблагодарил действующий кабинет и лично Дмитрия Медведева, отметив значимые результаты, достигнутые при решении широкого круга проблем и вопросов, стоящих перед страной, сообщает "ТВ Центр".

"Ключевые направления работы правительства были связаны с реализацией "майских указов" 2012 года. Да, здесь были сложности, проблемы, не всех показателей удалось достичь с точностью до запятой. Так всегда бывает, когда берешься за масштабный, долгосрочный проект. При этом ситуация постоянно менялась, появлялись новые, часто очень объективные факторы. Но повторю, ощутимые результаты, динамика, изменения есть. Стратегический вектор развития задан правильно. Новые возможности для людей, для российских семей – это и дополнительные меры демографического развития, реализованная программа расселения аварийного жилья, и практически стопроцентная доступность детских садов, и созданная по всей стране сеть МФЦ, которая делает государственные услуги для граждан современными и комфортными. Важнейшим результатом считаю рост зарплат в бюджетной сфере, повышение авторитета и престижа труда учителя, врача, работников других сфер, которые определяют будущее страны. Зарплаты в этих отраслях должны расти и дальше", - отметил Путин.

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