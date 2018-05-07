На юге Дамаска завершается вывод боевиков

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В южных кварталах Дамаска завершается вывод боевиков, согласившихся сложить оружие после переговоров с участием российского Центра по примирению враждующих сторон. Экстремистов вместе с семьями отправляют в провинцию Идлиб, а освобожденные территории переходят под контроль правительственных войск.

Район аль-Ярмук - последний оплот исламистов возле сирийской столицы. Переговоры российского Центра по примирению враждующих сторон снова приводят к успеху. Участники незаконных вооруженных формирований решают прекратить сопротивление и вместе с семьями покидают анклав в пригородах Дамаска, передает "ТВ Центр".

В десятках автобусов женщин и детей даже намного больше чем тех, кто воевал против сирийской армии и обстреливал мирные кварталы. На крышах - детские коляски и незатейливый житейский скарб. В какой-то момент эти люди поняли, что пора остановиться. Они сдали более 1200 единиц стрелкового оружия и боеприпасы.

Бригадный генерал Мэхсен Нафнуф рассказывает, как продвигается наступление на позиции непримиримых. Переговоры об их добровольной сдаче продолжаются. Но линия обороны пока еще существует.

"Там, где сейчас находится мой штаб, еще вчера были позиции боевиков. За сегодняшний день мы продвинулись на 500 метров. Очень быстро идти вперед тоже опасно продвигаться. У них тут повсюду вырыты тоннели. Есть опасность, что по ним боевики могут прорваться в тыл. Поэтому мы эти тоннели взрываем, закапываем бульдозерами, проводим зачистку и только потом продвигаемся дальше", - рассказал генерал, командир бригады сирийской армии Мэхсен Нафнуф.

Видеокадры с камеры, установленной на квадрокоптере, наглядно показывают, во что боевики превратили некогда процветающий район. Жилые дома, больницы и мечети стали неприступными бастионами, улицы и проспекты - непроходимыми лабиринтами. И даже подземное пространство террористы использовали для создания многокилометровых ходов сообщения, пригодных для передвижения не только пешком, но и на автомобилях.

Сейчас здесь уже нет мирных жителей, они покинули опасный район через гуманитарные коридоры и теперь правительственные войска ведут огонь по позициям непримиримых, которые пока не сложили оружие. Однако освобождение Ярмука, по заявлению сирийского командования, дело ближайших дней.

В настоящее время отряды боевиков в западной части Ярмука рассечены, завершается их разгром по частям. Под контролем правительственных войск находится уже более 65 процентов территории района. После окончания этой операции пригороды сирийской столицы будут полностью освобождены от бандформирований. И сюда, наконец, смогут вернуться мирные жители.

Алексей Платонов, Александр Терентьев, "ТВ Центр", Сирия.