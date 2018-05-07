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Летом 2018 продукты питания в России начнут маркировать по типу "светофор". Красный цвет на упаковке будет свидетельствовать о высоком риске превышения суточного потребления сахара, соли и жиров, желтый - о среднем уровне, зеленый - о низком. Маркировать будут кондитерские, молочные, рыбные, мясные и хлебные изделия, а также овощные и фруктовые консервы и соки.

Роспотребнадзор подготовил проект рекомендаций для производителей, согласно которому уже летом 2018 года продукты питания начнут маркировать по типу "светофор": на упаковках появятся цветовые обозначения, информирующие о содержании сахара, жиров и соли. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на документ ведомства.

Уточняется, что специалисты Роспотребнадзора выделили продукты, которые являются основными источниками жиров, трансжиров, жирных кислот и соли. В этот список входят кондитерские, молочные, рыбные, мясные и хлебные изделия, а также овощные и фруктовые консервы и соки. Именно эти продукты будут обозначены тремя цветами: зеленым при низком показателе суточной нормы сахара, соли и т.п., желтым - при среднем и красным при высоком.

К примеру, 0,7 грамма поваренной соли на 100 граммов мясных и хлебных продуктов будет считаться превышением суточного потребления, а менее 0,12 грамма охарактеризуют как низкое содержание.

В ведомстве считают, что подобный подход позволит снизить заболеваемость ожирением и диабетом второго типа, так как будет способствовать повышению информированности населения. Вместе с тем отмечается, что под соответствующие рекомендации подпадут не все группы товаров.

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