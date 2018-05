Извергающийся вулкан на Гавайях уничтожил более 30 домов

Вулкан Килауэа на Гавайях разрушил 31 жилой дом. Свои жилища покинули порядка десяти тысяч человек, пишет "Русская планета".

Раскаленная лава и газ прорываются сквозь разломы в земле на высоту до 70 метров. Потоки лавы уже распространились на площади 36 тысяч квадратных метров.

Ранее стало известно, что местные власти распорядились эвакуировать порядка 1,8 тысячи человек из юго-восточной части острова. Сообщается, что извержение прекратится нескоро, оно никак не повлияло на туристическую сферу.

"Область, где лава выходит на поверхность, очень далека от курортных зон", - рассказал президент местного управления туризма Джордж Сигити.

Incredible footage shows the lava flow during this morning's fissure eruption on the east side of Hawaii's Big Island. More than 1,800 residents have been evacuated from their homes. https://t.co/c4jmm3rMcv pic.twitter.com/aMEtfEHnmF