08:25, 07 мая 2018

Извергающийся вулкан на Гавайях уничтожил более 30 домов

Теги:  вулкан  эвакуация  Стихия  гавайи

Извергающийся вулкан Килауэа на Гавайях разрушил 31 дом. Раскаленная лава и газ прорываются сквозь разломы в земле на высоту до 70 метров. Потоки лавы уже распространились на площади 36 тысяч квадратных метров.

Вулкан Килауэа на Гавайях разрушил 31 жилой дом. Свои жилища покинули порядка десяти тысяч человек, пишет "Русская планета".

Раскаленная лава и газ прорываются сквозь разломы в земле на высоту до 70 метров. Потоки лавы уже распространились на площади 36 тысяч квадратных метров.

Ранее стало известно, что местные власти распорядились эвакуировать порядка 1,8 тысячи человек из юго-восточной части острова. Сообщается, что извержение прекратится нескоро, оно никак не повлияло на туристическую сферу.

"Область, где лава выходит на поверхность, очень далека от курортных зон", - рассказал президент местного управления туризма Джордж Сигити.

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