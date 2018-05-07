Движение в центре Москвы ограничат в связи с инаугурацией Путина
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Движение в центре Москвы будет ограничено в связи с церемонией инаугурации президента России, которая начнется в полдень. Полностью перекроют движение на улицах Ильинка и Москворецкая с 9:00 до 15:00.
В центре Москвы будет ограничено движение в связи с церемонией инаугурации президента России, сообщает ТАСС со ссылкой на столичный департамент транспорта.
Движение будет полностью перекрыто с 9:00 до 15:00 на улице Ильинка от Старой площади до Ветошного переулка и на Москворецкой улице со стороны парка "Зарядье".
Церемония вступления президента в должность начнется в полдень 7 мая. 18 марта действующий президент Владимир Путин одержал победу на выборах главы государства. За него отдали свои голоса 76,69% избирателей.
В связи с проведением торжественной церемонии вступления В.В. Путина в должность Президента РФ будут организованы перекрытия и ограничения pic.twitter.com/wzciNAlX7d— Московский транспорт (@DtRoad) 1 мая 2018 г.
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