Неизвестный открыл стрельбу в штате Теннесси

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В американском штате Теннесси в салоне автомобиля обнаружили шесть человек с огнестрельными ранениями: двое скончались, четверо находятся в критическом состоянии. Подозреваемый скрылся с места преступления.

В США неизвестный открыл стрельбу: погибли два человека, четверо пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное управление полиции.

Инцидент произошел в городе Мемфис, штат Теннесси. Очевидцы сообщили о 13 выстрелах и сильном хлопке. По предварительным данным, автомобиль попал в ДТП после стрельбы.

На данный момент все четверо пострадавших находятся в критическом состоянии. По данным правоохранительных органов, подозреваемому удалось скрыться с места преступления на автомобиле.

Ранее Федеральное бюро расследований (ФБР) доложило, что в 2017 году в США произошло 30 случаев стрельба в общественных местах, что стало максимальным показателем с начала 2000.

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