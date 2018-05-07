Посол США в России станет участником Петербургского экономического форума

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Посол США в России Джон Хантсман станет участником международного экономического форума в Санкт-Петербурге. Он возглавит государственную делегацию, выступит с приветственным словом и останется на обсуждения. Ожидается также, что на мероприятии будет представлено большое количество американских компаний.

Одним из участников Петербургского международного экономического форума станет посол США в России Джон Хантсман: он выступит на круглом столе и ранее уже отправил американским компаниям письма, в которых поощряет их участие в мероприятии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова президента Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексиса Родзянко.

Родзянко отметил, что для AmCham главным событием станет именно круглый стол "Россия-США", который пройдет утром в день пленарного заседания. Группа выступающих уже сформирована, а сам Хантсман скажет приветственные слова, после чего останется на обсуждения.

Уточняется, что каждая американская компания составит свою собственную делегацию, посол же возглавит государственную. Подытоживая, Родзянко заметил, что, благодаря форуму, в "сложной геополитической обстановке появляются проблески надежды".

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