Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
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В связи с празднованием Дня Победы 9 мая разделило рабочую неделю на две части: рабочими днями будут 7 и 8 мая, а также 10 и 11 мая. Предпраздничный рабочий день во вторник будет короче на час.
Россиян на этой неделе ждет четырехдневная рабочая неделя, сообщили ТАСС в Роструде.
Рабочими днями будут 7, 8 10 и 11 мая. Среда, 9 мая, будет выходным днем в связи с празднованием дня Победы. 8 мая, предпраздничный рабочий день, будет короче на час.
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