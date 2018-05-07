Чиновнику из Томска дали условный срок за разглашение гостайны

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Служащий государственного учреждения из Томска признан судом виновным в разглашении госудаственной тайны. Он получил год условно и полгода испытательного срока. Шпионажа и госизмены в его действиях не нашли. Сам он раскаялся и полностью признал вину.

В Томске областной суд признал служащего одного из государственных учреждений виновным в разглашении государственной тайны и назначил ему наказание в виде года лишения свободы условно, а также полгода испытательного срока. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на сообщение регионального управления Федеральной службы безопасности.

В заключении суда говорится, что в 2018 году обвиняемый передал содержащие государственную тайну сведения лицам, не имеющим соответствующего допуска. Информация имела высокую степень секретности и была достоверной.

Отмечается, что государственной измены и шпионажа в действиях чиновника не нашли. О каких именно данных шла речь, в сообщении не уточняется. Сам же обвиняемый раскаялся и полностью признал вину.

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