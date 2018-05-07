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В Бурятии пропал двухлетний мальчик. На берегу реки, где, предварительно, исчез малыш, следователи обнаружили надпись "умрет". Специалисты выясняют ее происхождение и имеет ли она отношение к пропаже ребенка.

В Бурятии при странных обстоятельствах пропал двухлетний мальчик, сообщает РИА Новости со ссылкой на следствие.

Инцидент произошел в воскресенье, 6 мая, в дачном товариществе "Эдэм" в Иволгинском районе республики. Мать ребенка оставила малыша играть с другими детьми, а сама пошла в гости к сестре. Спустя 20 минут, женщина вышла на улицу и обнаружила пропажу ребенка. Другие дети также не заметили, как мальчик исчез.

На место ЧП оперативно прибыли полицейские и кинолог, однако следы ребенка найти не удалось. В ближайшее время на реке организуют работу водолазов. Чтобы обследователь отдаленные участки вокруг населенного пункта готовится для использования беспилотное летательное устройство.

По словам следователей, на берегу реки была обнаружена надпись "умрет". На данный момент специалисты выясняют происхождение надписи и имеет ли она отношение к пропаже ребенка.

Возбуждено уголовное дело по статье "Похищение заведомо несовершеннолетнего".

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