В московском метро во время ЧМ будут работать более 200 англоговорящих инспекторов

Теги: Москва помощь чм-2018

В ходе проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года в столичной подземке будут работать более 200 англоговорящих инспекторов. Они помогут иностранным туристам сориентироваться в городе, а также окажут поддержку маломобильным пассажирам. Все специалисты закончат специальные языковые курсы.

Более 200 англоговорящих инспекторов из Центра обеспечения мобильности пассажиров будут работать в Московском метрополитене во время проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщается на официальном сайте столичного правительства.

Специалисты будут помогать иностранным туристам ориентироваться в Москве, а также оказывать поддержку маломобильным пассажирам из других стран. К настоящему моменту курсы английского уже закончили 150 сотрудников центра, остальные будут готовы непосредственно к старту турнира. В их языковой обиход будут входить фразы, с помощью которых можно быстро и доступно объяснить иностранцам, как добраться до стадионов, а также городских достопримечательностей Москвы.

Финальная часть ЧМ пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, мундиаль также примут в Саранске, Калининграде, Нижнем Новгороде, Сочи, Ростове-на-Дону, Самаре, Казани, Волгограде и Екатеринбурге.

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