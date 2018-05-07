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В Смоленске горит колбасный цех на площади 2,5 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание, не исключаются также версии поджога и неосторожное обращение с огнем.

В Смоленске загорелся колбасный цех, сообщает "Интерфакс".

Пожар начался утром, огонь быстро распространился по всему зданию. На данный момент площадь возгорания составляет 2,5 тысячи квадратных метров. Людей в здании не было.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание. Не исключаются также версии поджога и неосторожное обращение с огнем.

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