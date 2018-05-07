В Смоленске загорелся колбасный цех
Теги: пожар Происшествие смоленск
В Смоленске горит колбасный цех на площади 2,5 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание, не исключаются также версии поджога и неосторожное обращение с огнем.
В Смоленске загорелся колбасный цех, сообщает "Интерфакс".
Пожар начался утром, огонь быстро распространился по всему зданию. На данный момент площадь возгорания составляет 2,5 тысячи квадратных метров. Людей в здании не было.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание. Не исключаются также версии поджога и неосторожное обращение с огнем.
Читайте также:
Круиз из Сочи в Крым отменили во второй раз из-за пожара
Причиной пожаров в двух ТЦ Ноябрьска могли стать поджоги
При пожаре на западе Москвы пострадал один человек
Ночью в Москве сгорели 15 автобусов