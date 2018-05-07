Началась инаугурация президента Владимира Путина

Теги: Политика путин кремль

В Кремле началась торжественная церемония официального вступления в должность президента России. Владимир Путин принесёт присягу в присутствии членов правительства, сенаторов, депутатов Госдумы и представителей Конституционного суда. Количество гостей – рекордное, около шести тысяч человек.

Гости, а их на этой церемонии пять тысяч человек, заняли свои места. Известные политики, общественники, деятели культуры и искусства, представители иностранных делегаций. Здесь же активисты избирательного штаба Владимира Путина, передает "ТВ Центр".

Гостей так много, что размещены они не только в Большом Кремлевском Дворце, но и на Соборной площади. Каждый приглашенный получит памятный серебряный знак. Эта церемония вступления вновь избранного президента в должность седьмая в новейшей российской истории. В основе лежит сценарий, разработанный еще для Бориса Ельцина. Однако для каждого главы государства он меняется.