Режиссер Юрий Томошевский умер во время гастролей в Германии

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В возрасте 61 года после несчастного случая скончался заслуженный деятель искусств России, актер и театральный режиссер Юрий Томошевский. Он находился на гастролях в Германии. О дате и месте похорон пока не сообщается.

В ходе гастролей по Германии в возрасте 61 года скончался заслуженный деятель искусств России, актер и театральный режиссер Юрий Томошевский, пишет "Газета.ру".

Уточняется, что смерть Томошевского наступила в результате несчастного случая. О дате и месте похорон пока не сообщается.

Томошевский был уроженцем Пятигорска, окончил ГИТИС в 1956 году. Являлся одним из основателей театра "Приют комедианта", также руководил Государственной филармонией Санкт-Петербурга и "Романтическим театром".

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