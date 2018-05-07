Минобороны показало испытания боевой машины "Терминатор"

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Передовые образцы российского вооружения - в действии. Наше Минобороны показало боевые возможности новейшего робототехнического комплекса "Уран-9" и машины огневой поддержки "Терминатор". Обе модели оснащены 30-миллиметровыми пушками, автоматическими гранатомётами, противотанковыми ракетами и крупнокалиберным пулемётом. Комплексы способны работать в условиях применения ядерного оружия.

Такого "Терминатора" мировой кинематограф и военно-промышленная индустрия еще никогда не видели и не придумывали. Новейшая разработка российских конструкторов - боевая машина поддержки танков. Аналогов в мире нет. На поле боя защищает от неприятеля, позволяя выполнять тяжелой технике основные задачи.

Плотность огня ракетами и спаренной пушкой настолько ураганная и кучная, что "Терминатора" прозвали убийцей танков и всего, что оказалось в радиусе 5 километров. Одна машина легко заменит в бою более 50 мотострелков. Точность благодаря новейшей оптике и лазерным прицелам - снайперская. При этом машина не оставит никаких шансов снайперам противника. Их позиции "Терминатор" обнаруживает и в считанные секунды подавляет с расстояния в несколько километров. После презентации возможностей "Терминатора" военные всего мира были в шоке. Аналоги российскому спешно пытаются создать США, Европа и Китай. А страны, желающие купить его, уже стоят в очереди.

Не имеет равных и беспилотная машина разведки и огневой поддержки "Уран 9". Даже самые жесткие скептики и критики на Западе не сдержали восхищения. Настолько робот обошел своих конкурентов по функциональности. Ничего подобного в арсенале стран НАТО нет.

Оператор может управлять "Ураном" на расстоянии более трех километров. И проводить не только разведку, но и самостоятельные штурмовые операции. Комплекс мощного ракетного и бомбового вооружения позволяет ликвидировать бронетехнику, живую силу и укрепрайоны. Не менее эффективно российский робот борется и с воздушными целями. От ракет до истребителей. То есть одна машина способна нейтрализовать целое подразделение неприятеля. При этом, используя систему радиоподавления, сама остается почти незаметной. Обе машины это уже не экспериментальные образцы, а принятые на вооружение российской армии. Через два дня и "Терминатор" и "Уран" будут участвовать в Параде Победы на Красной площади.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".