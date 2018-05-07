Певица Самойлова возглавила "Бессмертный полк" в Лиссабоне

Юлия Самойлова (в центре) во время акции "Бессмертный полк" в Лиссабоне

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В колонны "Бессмертного полка" уже встали тысячи людей по всему миру. Шествия в эти дни состоялись в Канаде и США, во многих европейских странах. В Португалии к акции присоединилась и российская делегация "Евровидения".