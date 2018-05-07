Волонтеры помогают приготовиться к шествию "Бессмертного полка"

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К шествию "Бессмертного полка" активно готовятся по всей стране. С каждым годом количество участников растёт. Жители городов и сёл поднимают семейные архивы, печатают портреты своих родных-фронтовиков, чтобы в День Победы пройти с ними торжественным маршем. Активно помогают волонтёры.

В специальной брошюре – подробная инструкция. Что нужно сделать, чтобы 9 мая пройти в составе "Бессмертного полка". Только в прошлом году с портретами ветеранов вышел каждый десятый житель Симферополя, передает "ТВ Центр".

Владимир Кайдановский – один из первых организаторов этой акции на полуострове. Вместе с бойцами студенческих стройотрядов он помогает тем, кто хочет принять участие в шествии. А таких с каждым годом становится все больше.

"Самое приятное в этой тенденции – больше становится молодежи. С какой гордостью они несут эти плакаты, штандера с героями своих семей. Кто-то погиб во время войны, кто-то жил много лет и после нее. Это семейная история", - рассказал руководитель крымского отделения российских студенческих отрядов Владимир Кайдановский.

Для студентки из Санкт-Петербурга это стало делом жизни. Виктория Иванова еще школьницей приняла участие в "Бессмертном полку". Боевой путь своего прадеда знает чуть ли не в деталях. В музее своей родной гимназии она до сих пор проводит экскурсии – рассказывает о героях третьей гвардейской дивизии народного ополчения, что защищали Ленинград.

Фотолаборатории по всей стране спешат к 9 мая. Нужно успеть напечатать сотни тысяч транспарантов для "Бессмертного полка". У военных фотографий, говорят специалисты, особая энергетика.

"Бессмертный полк" не только помогает хранить семейные истории. Зачастую благодаря этой акции люди открывают ее заново. Только в прошлом году по всей стране с портретами своих героев прошли почти восемь миллионов человек.

Борис Максудов, "ТВ Центр", Крым.