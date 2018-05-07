В столице проходит акция "Благодарим вас за Победу"

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В Москве стартовала акция "Благодарим вас за Победу". В парках и на площадях волонтёры предлагают жителям и гостям столицы подписать поздравительные открытки. 9 мая их передадут ветеранам Великой Отечественной войны.

В Москве проходит акция "Благодарим вас за Победу". В ней охотно принимают участие люди разных поколений. На карточках они оставляют тёплые слова для фронтовиков и тружеников тыла тех, кто победил фашизм и стойко выдержал все ужасы войны, передает "ТВ Центр".

Поздравления собирают и в электронном виде на персональном сайте мэра Москвы Сергея Собянина. Главное пожелание, конечно, здоровья.