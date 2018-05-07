Смотрите в 22:30 специальный репортаж "Нелюбовь с первого взгляда"

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10:00
Голосование. Россия совершит прорыв?
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12:27 Общество
Минкомсвязи рассказало о 46 тысячах жалоб на ошибочную блокировку сайтов
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14:48 Политика
Путин: России нужны прорывы во всех сферах
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11:40 Армия
Минобороны показало испытания боевой машины "Терминатор"
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08:24 Общество
Продукты питания в России начнут маркировать по типу "светофор"
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08:24 Сирийский конфликт
На юге Дамаска завершается вывод боевиков
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