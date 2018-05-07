Смотрите в 22:30 специальный репортаж "Нелюбовь с первого взгляда"

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В последнее время предвзятость в отношении нашей страны становится нормой для западных политиков и СМИ. Какова история и в чём причины этой враждебности? Смотрите специальный репортаж Веры Кузьминой "Нелюбовь с первого взгляда" в понедельник в 22:30 канале "ТВ Центр".