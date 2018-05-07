Бывшего главу МВД Якутии признали виновным в мошенничестве

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Экс-министр внутренних дел Якутии Яков Стахов осужден на четыре года условно по обвинению в мошенничестве. Он передал родственнику автомобиль, который был спонсорской помощью ведомству от АК "АЛРОСА". Своей вины Стахов не признал.

Экс-глава министерства внутренних дел Якутии Яков Стахов признан судом виновным в мошенничестве и приговорен к четырем годам лишения свободы условно, передает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение регионального управления Следственного комитета.

Согласно материалам дела, в 2007 году Стахов передал своему родственнику автомобиль Mercedes-Benz 400 SEL, который находился на территории Министерства внутренних дел Якутии в качестве спонсорской помощи от АК "АЛРОСА".

В 2012 году бывший министр нарушил подписку о не выезде, улетев из Якутска в Москву, но в 2016-м он явился к следователю, после чего отправился в изолятор. В 2017 году статью по делу изменили со злоупотребления должностными полномочиями на мошеннические действия.

Свою вину Стахов не признал.

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