Новые "Мстители" за выходные собрали более миллиарда рублей

Теги: Культура кино искусство

Российский кинопрокат возглавил новый фильм киностудии Marvel "Мстители: Война бесконечности". На его счету 1,16 миллиарда рублей за минувшие выходные. Второе место занимает военная драма Константина Хабенского "Собибор" с показателем в 106,5 миллиона.

Новая супергеройская картина от Marvel "Мстители: Война бесконечности" возглавила российский прокат, собрав за выходные 1,16 миллиарда рублей. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на данные портала kinobusiness.com.

В "Войне бесконечности" популярные персонажи франшизы (Доктор Стрендж, Халк, Капитан Америка, Тони Старк) объединяются для противостояния Таносу, намеревающемуся уничтожить мир.

Второе место проката занял фильм Константина Хабенского "Собибор", у него 106,5 миллиона рублей. В режиссерском дебюте актера, снятом в формате военной драмы, рассказывается о побеге заключенных из нацистского концентрационного лагеря.

Читайте также:

Табаков посмертно удостоился награды Московского кинофестиваля

В киносети "Московское кино" подготовят показы фильмов к ЧМ-2018

В московских кинотеатрах покажут кино для незрячих и глухих