Новые "Мстители" за выходные собрали более миллиарда рублей
Российский кинопрокат возглавил новый фильм киностудии Marvel "Мстители: Война бесконечности". На его счету 1,16 миллиарда рублей за минувшие выходные. Второе место занимает военная драма Константина Хабенского "Собибор" с показателем в 106,5 миллиона.
Новая супергеройская картина от Marvel "Мстители: Война бесконечности" возглавила российский прокат, собрав за выходные 1,16 миллиарда рублей. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на данные портала kinobusiness.com.
В "Войне бесконечности" популярные персонажи франшизы (Доктор Стрендж, Халк, Капитан Америка, Тони Старк) объединяются для противостояния Таносу, намеревающемуся уничтожить мир.
Второе место проката занял фильм Константина Хабенского "Собибор", у него 106,5 миллиона рублей. В режиссерском дебюте актера, снятом в формате военной драмы, рассказывается о побеге заключенных из нацистского концентрационного лагеря.
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