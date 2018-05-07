В метро Москвы пройдет бесплатный цикл лекций об архитектуре подземки

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15 мая в Московском метрополитене стартует цикл бесплатных лекций об архитектуре подземки, он приурочен к 83-летию со дня открытия метро. Мероприятия будут проходить еженедельно на станции "Выставочная". Выступления будут сопровождаться архивными фото и видео.

В честь 83-летия со дня открытия Московского метрополитена в столичной подземке прочтут цикл бесплатных лекций, посвященных ее архитектуре: программа мероприятий стартует 15 мая и будет проходить еженедельно на станции метро "Выставочная". Об этом сообщает ТАСС.

Поддержку программе окажет Союз московских архитекторов. Первая лекция будет посвящена изменению проектов станций в ходе их постепенной разработки. Так, специалисты расскажут слушателям, как итоговый результат может отличаться от первоначальной концепции и почему уже готовые архитектурные решения со временем меняют свой внешний вид.

Сопровождаться выступления будут фрагментами архивной кинохроники, музыкальными видео и фотографиями.

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