Путин официально вступил в должность президента России

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Владимир Путин, переизбранный на новый президентский срок, в понедельник вступил в должность главы государства. Президент принес присягу в присутствии членов правительства, сенаторов, депутатов Госдумы и представителей Конституционного суда.

В Кремле завершилась церемония инаугурации Владимира Путина, сообщает TVC.Ru. Она стала для главы государства четвертой. Руководить страной он будет следующие шесть лет.

Путин произнес слова присяги, положив правую руку на специально изготовленный экземпляр официального текста Конституции России: "Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу".