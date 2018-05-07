В Татарстане мужчина с ножом поджег детский сад

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В Татарстане неизвестный мужчина с ножом напал на детский сад. Он ранил работницу воспитательного учреждения, а затем поджег здание. Детей в помещении не было, злоумышленник с места преступления скрылся.

Неизвестный мужчина совершил вооруженное нападение на детский сад в Татарстане, сообщает Газета.ru.

Инцидент произошел в детском саде "Ивушка", который находится в городе Альметьевск. Злоумышленник с ножом разбил стекло, напал на 60-летнюю женщину-охранника, а затем поджег здание.

"Горели диваны в гладильной комнате и в раздевалке, а также стена в коридоре. Общая площадь возгорания составила 10 квадратных метров", - рассказали МЧС.

Пострадавшую женщину госпитализировали. В момент ЧП детей воспитательном учреждении не было. Нападавший скрылся с места происшествия.

"Он или ограбить хотел, либо какие-то другие мотивы были у него", - сообщил глава Альметьевского муниципального района Айрат Хайруллин.

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