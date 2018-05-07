Минкомсвязи рассказало о 46 тысячах жалоб на ошибочную блокировку сайтов

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Глава Минкомсвязи Николай Никифоров сообщил, что в Роскомнадзор поступило 46 тысяч обращений по поводу неправомерной блокировки интернет-ресурсов. Министр подчеркнул, что все случаи нужно рассматривать индивидуально, а также предложил представителям пострадавших сайтов обращаться за компенсацией в суд.

Министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров заявил, что Роскомнадзор получил 46 тысяч обращений с жалобами на неправомерную блокировку интернет-ресурсов. Об этом пишет "Интерфакс".

По словам Никифорова, все подобные обращения, связанные с блокировками не имеющих отношения к нарушителям адресов, необходимо рассматривать индивидуально, при этом министр подчеркнул, что видит оснований говорить о "рунете под ударом".

Вместе с тем глава Минкомсвязи подчеркнул, что действия в отношении мессенджера Telegram принимаются исключительно по решению суда, так что и представители других ресурсов, которым мог быть нанесен ущерб, имеют возможность решать эти вопросы именно в судебном порядке. Это же, по словам Никифорова, относится и к потенциальным денежным компенсациям.

16 апреля Роскомнадзор начал блокировать доступ к Telegram из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Эти действия затрагивали в том числе VPN и прокси-серверы, через которые российские пользователи все еще могли получить доступ к мессенджеру. В итоге заблокированы оказались IP-адреса Microsoft, Google и Amazon, что привело к сбоям в работе ряда интернет-сервисов.

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