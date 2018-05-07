Путин назвал главные задачи государства

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Приоритетными задачами государства должны быть образование, здравоохранение, охрана материнства и детства. Об этом заявил президент Владимир Путин на церемонии инаугурации. Глава государства заявил, что остро осознает свою колоссальную ответственность перед народом и Россией.

Наша страна должна быть готова смело принимать вызовы времени, заявил официально вступивший в должность президента России Владимир Путин. "Россия должна быть современной и динамичной, должна быть готова смело принимать вызовы времени и так же энергично отвечать на них, чтобы последовательно наращивать свое лидерство в тех сферах, где мы традиционно сильны, и уверенно, кропотливо, собрав волю в кулак, работать там, где мы еще должны будем добиться нужных для нас результатов, там, где сделано еще явно недостаточно", - отметил президент.

Он указал, что приоритетными задачами государства должны быть образование, здравоохранение, охрана материнства и детства.

Путин заявил, что считает "своим долгом и смыслом всей своей жизни сделать все для России, для ее настоящего и будущего", "мирного и процветающего". "В эти минуты, вступая в должность президента России, особенно остро осознаю свою колоссальную ответственность перед каждым из вас, перед всем нашим многонациональным народом, ответственность перед Россией, страной грандиозных побед и свершений, перед тысячелетней историей российской государственности и нашими предками. Их мужество, неустанный труд, непобедимое единство, священное отношение к родной земле - вечный пример преданности Отчизне", - приводит слова Путина РИА Новости.