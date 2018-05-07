Путин: России нужны прорывы во всех сферах

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Над Кремлём поднят президентский штандарт. 7 мая в полдень Владимир Путин официально вступил в должность главы государства на новый шестилетний срок. В торжественной церемонии в Большом Кремлёвском Дворце приняли участие около шести тысяч гостей.

Ровно 33 слова присяги, произнесенные Путиным, переводят его из статуса избранного президента в статус официально вступившего в должность. Вся процедура занимает менее часа. Ее открывают солдаты почетного караула.

Сначала они вносят флаг Российской Федерации и президентский штандарт с золотым двуглавым орлом. Оригинал стоит в кабинете главы государства. Копия в том числе развевается и над его резиденцией в Кремле. Затем по всем залам Большого Кремлевского дворца проносят Конституцию России и знак президента. Их несут до Андреевского зала, где проходит основная церемония. Там же на сцене уже находятся главы двух палат Парламента и глава Конституционного суда. Путину сообщают, что все готово.

Сам президентский кабинет многим, конечно же, знаком по кадрам официальной хроники. А вот маршрут, по которому глава государства ходит на работу, до этого малого кто из обывателей видел. Президент выходит на улицу и садится в новый лимузин российского производства. С этого момента глава государства будет передвигаться на нем.

От торжественного проезда по Москве в этот раз было решено отказаться. Оттого меньше чем через минуту президентский кортеж уже у парадного входа в Большой Кремлевский дворец, где его встречает комендант Московского Кремля.

Проходя через все залы Большого Кремлевского дворца президент приветствует собравшихся. Их в этот раз около пяти тысяч. Путь до сцены занимает около двух минут. Еще 28 секунд уходит на произнесения слов присяги. После чего глава Конституционного суда торжественно объявляет: "Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России".

После гимна официально вступивший в должность президента Владимир Путин произносит приветственную речь, обращаясь не только к собравшимся. Ко всем гражданам России.

"В эти минуты, вступая в должность президента России, особенно остро осознаю свою колоссальную ответственность перед каждым из вас. Перед всем нашим многонациональным народом. Ответственность перед Россией, страной грандиозных побед и свершений. Перед тысячелетней историей российской государственности и нашими предками. Считаю своим долгом и смыслом всей своей жизни сделать все для России, для ее настоящего и будущего мирного и процветающего. Для сбережения и продолжения нашего великого народа. Для благополучия в каждой российской семье. Заверяю вас: целью моей работы, как и прежде, будет служение людям. Нашему Отечеству. Для меня это превыше всего", - отметил Путин.

Задачи у страны действительно стоят амбициозные, говорит президент. России нужно осуществить прорыв. Причем, по всем направлениям. От этого, по мнению Путина, зависит будущее не только наше, но и следующих поколений.

"Перед нами напряженная работа, которая потребует участия всего российского общества. Деятельного вклада каждого из нас. Нам нужны прорывы во всех сферах жизни. Глубоко убежден, что такой рывок способно обеспечить только свободное общество, которое воспринимает все новое и все передовое", - заявил Путин.

Над резиденцией главы государства в Кремле поднимают президентский штандарт. Пушки на Кремлевской набережной извещают о том, что у России теперь новый президент и главнокомандующий. Оттого в его честь дают 31 залп - высшая степень награды в воинской иерархии. В этот момент Путин уже появляется на Соборной площади, где приветствует военнослужащих Кремлевского полка.

После этого, согласно сценарию церемонии, следует небольшой парад. За ним, помимо президента, наблюдают и гости. Среди них в основном представители различных общественных организаций. А также много молодежи, которая представляет добровольческие движения России.

В конце - фотография на память и бесконечные поздравления новому президенту России, которого на прошедших выборах поддержало рекордное количество россиян - 77 процентов. И это доверие Путин, 7 мая официально вступивший в должность президента, пообещал оправдать.

Александр Панюшкин, Юлия Олейник, "ТВ Центр", Москва.