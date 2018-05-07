Идея автокефалии УПЦ не нашла поддержки у глав поместных церквей

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Управляющий делами Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Бориспольский и Броварский Антоний сообщил, что идея автокефалии на Украине вызывает "удивление и волнение" у представителей поместных церквей. Многие при этом активно выражают свое несогласие.

Главы поместных православных церквей выступили против создания единой автокефальной церкви на Украине. Об этом заявил управляющий делами Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Бориспольский и Броварский Антоний, передает "Газета.ру" со ссылкой на сайт УПЦ МП.

Антоний отметил, что предстоятели и представители церквей воспринимают новости о единой автокефальной церкви "с удивлением и волнением", а также выражают свое несогласие.

Ранее поступала информация, согласно которой Константинопольский патриархат не намерен предоставлять автокефалию Украине, так как для решения этого вопроса необходимо единогласие, но Русская православная церковь выступает против.

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