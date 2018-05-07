Александр Панкратов-Черный рассказал, как лечился в 4-ой городской больнице

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Московские врачи творят настоящие чудеса, возвращая пациентам здоровье, даже в самых сложных случаях. В 4-ую городскую больницу каждый год обращаются сотни человек с тяжелейшими травмами рук. Благодаря профессионализму врачей и новейшему оборудованию, которое получила клиника, хирургам удаётся избавить пациентов от боли навсегда.

Александр Панкратов-Черный в отделение хирургии кисти Павловской больницы уже обращался. Результат впечатлил, так что вторую руку решил доверить тому же врачу, передает "ТВ Центр".

"Я три года назад оперировал правую руку, сейчас вот левую руку. И именно у Сергея Николаевича Ломакина, потому что я ему очень доверяю. Встаешь, а оказывается, операция уже закончена, а ты даже не заметил. Вот это удивительно", - рассказал артист.

О диагнозах актер говорить не любит. Все-таки публичный человек. Тем более, что и название у этого распространенного недуга труднопроизносимое.

Зато другие пациенты о причинах появления в больнице готовы рассказать во всех подробностях. Объединяет всех одно - благодарность врачам за профессионализм. Травмы, нейропатии нервов, заболевания костей и суставов - врачам этого отделения с 50-летней историей подвластны все заболевания кистей рук. Сюда приезжают за помощью не только из Москвы и Московской области, но и из других регионов.

"Мы, не забывая о проверенных методиках, все-таки стараемся внедрять и новые технологии. И, в частности, эндопротезы сустава кисти, и сухожилий. И также новые виды имплантов", - рассказал заведующий отделением хирургии кисти ГКБ № 4 Сергей Романов.

Одна из уникальных операций - восстановление сухожилий-сгибателей. Она проходит здесь в два этапа. Но это дает пациенту возможность полноценной жизни.

Но самое главное, как подметил Александров Панкратов-Черный, здесь замечательные врачи. Замечательные, ещё и потому, что замечают все недуги пациентов.

Екатерина Гоголева, Виктор Мальцев, "ТВ Центр".