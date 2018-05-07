В Московском зоопарке появился на свет японский макак

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В Московском зоопарке – пополнение. В семье японских макак родился долгожданный детёныш.

Детеныш японского макака появился на свет в Московском зоопарке. Увидеть его уже можно, но только вместе с мамой - самкой по имени Черешенка. Она не отпускает малыша ни на минуту - и даже на прогулке держит на руках, а тот с нежностью прижимается к ней, передает "ТВ Центр".

Пока детёныш немного побаивается огромного нового мира и прячет голову в маминых объятьях. Такая тесная связь сохранится ещё месяц. Затем сынок окрепнет и переберётся к матери на спину. Ну а полностью освоится и станет полноправным членом общины японских макак только к трём годам.