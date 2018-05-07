Путин и Меркель проведут переговоры в Сочи 18 мая

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Стали известны ближайшие даты встреч президента России Владимира Путина с иностранными лидерами, а также время его визитов за рубеж. 18 мая в Сочи прилетит канцлер ФРГ Ангела Меркель, 5 июня сам Путин отправится в Вену, а чуть позже - в Китай. Вместе с тем на полях Петербургского международного экономического форума запланированы переговоры с Макроном и Абэ.

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о ближайших планах Владимира Путина на поездки за рубеж, а также на переговоры с иностранными лидерами. Слова Ушакова приводит "Интерфакс".

Так, 5 июня Путин отправится с визитом в Вену. Чуть позже в июне пройдет саммит Союзного государства, сроки которого в настоящее время согласовываются. Это мероприятие примет Китай, президент России также планирует на нем присутствовать.

Вместе с тем Ушаков отметил, что 18 мая в Сочи прилетит канцлер Германии Ангела Меркель. Четырьмя днями ранее там пройдет саммит ЕврАзЭС.

Кроме того, на Петербургском международном экономическом форуме ожидаются президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. По словам Ушакова, с ними у Путина будут "отдельные переговоры".

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